Американский боец ММА, чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс неудачно продемонстрировал на болельщике удушающий прием. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Фанат Джонса попросил показать на нем удушение со спины, однако потерял сознание во время исполнения элемента. Однако, как цитирует мужчину издание, он был счастлив, поскольку Джонс исполнил его мечту. Сейчас с бойцом все в порядке.

Американец Джон Джонс является самым молодым чемпионом UFC в истории. Впервые титул Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2011 году, когда ему было 23 года. Восемь раз Джонс защищал пояс чемпиона, однако затем лишился статуса из-за допинговой дисквалификации. В конце 2018 года вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе и уже успел его защитить.