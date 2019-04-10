Российская спортсменка Анастасия Романова завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в грузинском городе Батуми с 3 по 13 апреля.

Романова выступает в весовой категории до 71 килограмма. Результат спортсменки сложился из выполнения двух упражнений: толчка и рывка. В толчке Романовой покорился вес в 128 килограмм — лучший результат, в рывке девушка подняла 112 килограмм, общая сумма составила 240 кг. Это вторая победа Анастасии Романовой на первенстве континента в карьере, ранее она выигрывала ЧЕ в Сплите, Хорватия, в 2017 году.

Второй место в этой же категории заняла британская тяжелоатлетка Эмили Годли, она в сумме подняла 216 килограмм, бронзу турнира завоевала румынка Мэдэлина-Бьянка Моли, ее результат после двух упражнений — 215 килограмм.