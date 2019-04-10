Кубок чемпионата мира по футболу. Фото: Официальный сайт ФИФА

Кубок чемпионата мира по футболу. Фото: Официальный сайт ФИФА

Участникам подготовки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года вручили государственные награды: ордена и почетные грамоты. Об этом сообщает телеканал Матч-ТВ.

Сотрудникам органов власти вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С формулировкой «За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу и большой вклад в организацию чемпионата мира» награды вручили вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко, директору северо-западного филиала «Федерального радиочастотного центра» Анатолию Абрамову, председателю городского комитета по строительству Леониду Кулакову. Также орден получили гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин и главврач Центра гигиены и эпидемиологии СПб Роман Фридман.

Еще 11 сотрудников органов власти города, ведомств и представителей различных организацийбыли отмечены Почетную грамоту президента РФ, 27 участников подготовки получили благодарность Владимира Путина, а еще двоим вручили благодарственные письма от президента

Награждал участников церемонии помощник президента Игорь Левитин.