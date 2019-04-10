Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла третье место на чемпионате России по плаванию на своей коронной дистанции — 200 метров брассом. Турнир проходит в эти дни в СК «Олимпийский», Москва.

Этот результат не позволил ей квалифицироваться на чемпионат мира по плаванию на этой дистанции: по правилам, в отборочных заплывах на ЧМ будут участвовать спортсменки, занявшие 1-2 места на национальном первенстве России.

Ефимова показала результат в 2 минуты 23,88 секунды. Ей не хватило менее 0,4 до второго места, его заняла Мария Темникова, ее время — 2 минуты 23,45 секунды. Выиграла заплыв на 200 метров брассом Евгения Чикунова, она показала результат за 2 минуты 22,67 секунды. Эти две россиянки и будут представлять страну на ЧМ на этой дистанции.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в июле в городе Кванджу, Южная Корея.