Российский футболист «Краснодара» Павел Мамаев продолжает шутить на заседании по делу о двух драках в центре Москвы. Вчера на процессе заслушали всего трех свидетелей из сорока пяти указанных в материалах дела.

Сегодня первое открытое заседание продолжилось: сегодня в суде выступили друг подсудимых Геннадий Куропаткин, бывший в компании в то злополучное утро 8 октября, а также сотрудник кафе Андрей Андрацкий.

Андрацкий возмутился тем, что в СМИ публикуются фразы допросов в суде, вырванные из контекста заседания. » Я думал, что все то, что я сказал, останется здесь», — огорчился свидетель, на что Мамаев ему ответил «Это не Вегас».

Открытое рассмотрение дела началось вчера, 9 апреля, ранее на закрытом заседании Пресненского суда города Москвы арест подсудимых продлили до сентября 2019 года.