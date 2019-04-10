Стало известно, сколько компания российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина потратила утром 8 октября 2018 года в кафе «Кофемания», где произошло нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Итоговые цифры счета в кофейне озвучила во время заседания прокурор Светлана Тарасова. Обвиняемые оставили в кофейне 264 тысячи 790 рублей. В основном, в счет входили алкогольные напитки, например, виски 12-летней выдержки. Одна бутылка шампанского «Кристаль Брют» обошлась футболистам в 50 тысяч рублей, также компания заказала достаточно много крепкого алкоголя в маленьких объемах.

В клубе «Эгоист» компания потратила чуть более 120 тысяч рублей.

За два дня первого заседания по делу Мамаева и Кокорина были заслушаны показания пятерых свидетелей. Завтра, 10 апреля, рассмотрение дела в Пресненском суде города Москвы продолжится.