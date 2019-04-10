Бывший наставник сборной России и хоккейного клуба СКА Олег Знарок договорился о сотрудничестве с московским «Спартаком». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Информация об интересе руководства московской команды к Знарку появился в середине марта. Затем ожидалось, что тренер вернется в петербургский СКА, если армейцы неудачно сыграют в плей-офф Кубка Гагарина. Однако Илья Воробьев сохранил свой пост несмотря на вылет СКА в полуфинале Кубка, а тем временем Знарок успешно провел переговоры с руководством «Спартака».

Руководство московской команды ожидает, что Олег Знарок поможет «Спартаку» войти в ряд топ-клубов КХЛ, сейчас москвичи считаются одним из середняков лиги. Ожидается, что для этого команда значительно увеличит бюджет.

В этом сезоне хоккеисты «Спартака» дошли до 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв в серии плей-офф СКА со счетом 4:2.