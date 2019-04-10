Экс-фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о том, стоит ли Алине Загитовой продолжать спортивную карьеру. Слова бывшей спортсменки приводит портал телеканала RT.

Бутырская заявила, что Загитова — уникальная фигуристка: «Она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира. Данное достижение в любом случае останется в истории». Также чемпионка мира отметила, что Алина Загитова не ушла на полпути и завершила сложный сезон на удачной ноте: «У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на её месте не заканчивала».

На данный момент Загитова является первой россиянкой, на взрослом уровне выигравшей все крупные турниры в женском одиночном фигурном катании: чемпионат Европы, чемпионат мира, финал Гран-при и Олимпийские игры. Все эти титулы Алина Загитова завоевала за два сезона.