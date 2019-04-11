В Пресненском суде города Москвы сегодня, 11 апреля, продолжится рассмотрение дела о двух драках в центре Москвы, обвиняемыми по которому проходят известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Также на скамейке подсудимых брат Кокорина Кирилл, а также друг компании Александр Протасовицкий.

За два предыдущих заседания было заслушано всего пятеро свидетелей: двое друзей футболистов, девушка, бывшая в компании утром 8 октября, а также посетитель и сотрудник кафе «Кофемания«, в котором устроили нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.