Немецкий портал о трансферах и финансах в мировом футболе Transfermarkt составил сборную из 11 самых дорогих российских игроков не старше 21 года. На каждую позиции создатели подборки поставили самого дорогого футболиста.

Игроков «Зенита» в специфической молодежной сборной не оказалось.

Вратарскую позицию занял голкипер «Спартака» Александр Максименко (трансферная стоимость €3 млн), в линии защиты выступили Никита Калугин («Сочи», € 0,5 млн), Роман Евгеньев («Динамо», € 0,7 млн), Николай Рассказов («Спартак», € 2 млн), Михаил Лысов («Локомотив», € 1,2 млн).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 10 Апр 2019 в 7:19 PDT

Центральную линию составили полузащитники ЦСКА Иван Обляков (€5 млн) и Константин Кучаев (€2 млн), в атаку портал поставил Александра Ломовицкого («Спартак», €1,5 млн), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар», €2,8 млн), пару нападающих составили Фёдор Чалов (ЦСКА, €10 млн), Иван Игнатьев («Краснодар», €4 млн).