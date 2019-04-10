Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев ожидают решения РУСАДА по делу о пропуске трех допинг-тестов за последний год. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс». По информации источника, дело будет заслушано в РУСАДА уже завтра, 11 апреля.

Оба биатлониста могут получить дисквалификацию на два года по сценарию Маргариты Васильевой. Участница сборной России в минувшем сезоне получила три предупреждения за пропуск сдачи проб, поэтому ей грозит двухлетнее отстранение. Корнев на попадание в сборную не претендовал, а вот 30-летний Буртасов, выигравший две медали на чемпионате России и обогнавший таких лидеров сборной, как Александра Логинова и Евгения Гараничева, мог попасть в состав на следующий сезон.

Сообщается, что Буртасов несколько раз сдавал пробу с задержкой, поскольку не находился по указанному в системе АДАМС месту, но это тоже является нарушением.