Мужской волейбольный клуб «Зенит» прошел в финал розыгрыша Лиги чемпионов текущего сезона. В полуфинальном противостоянии казанцами была обыграна итальянская «Перуджа».

Ответный матч в Казани продлился четыре партии и завершился со счетом 3:1 в пользу российского волейбольного клуба. Первую партию выиграли итальянцы со счетом 22:25, однако затем три розыгрыша подряд взял «Зенит» — счет 25:23, 25:23, 26:24.

Первый матч в Италии «Зенит» выиграл со счетом 3:2, не удержав преимущество после трех партий.

Соперником казанских волейболистов в финале окажется победитель полуфинального противостояния между польской «Скрой» и итальянской «Лубе Чиквитановой».

Напомним, действующим обладателем кубка Лиги чемпионов по волейболу является именно казанский «Зенит». Всего за историю этот клуб выигрывал главный европейский трофей шесть раз.