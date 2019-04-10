Бесконечный суд Кокорина и Мамаева набирает обороты, а биатлонисты сборной России продолжают получать дисквалификации за обращение с системой АДАМС — 10 апреля в спортивном мире случилось много чего интересного.

Представляем вам подборку главных новостей на Nevasport за день:

Кокорин и Мамаев погуляли в «Кофемании» на 265 тысяч рублей

Прокурор по нашумевшему делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева озвучила суммы, которые оскандалившаяся компания потратила в тот день в стриптиз-клубе «Эгоист», а затем в кафе «Кофемания». В общей сложности футболисты спустили за утро около 400 тысяч рублей: 130 в клубе, а затем около 265 в кафе. Помимо этого сегодня, 10 апреля были заслушаны показания ещё двух свидетелей по делу: еще одного друга подсудимых, а также сотрудника кафе, в котором было совершено нападение на чиновника Пака.

Туктамышева будет открывать вторую разминку на командном чемпионате мира

Стало известно, в каком порядке покажут свои короткие программы участники командного чемпионата мира по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут танцевальные пары: Никита Кацалапов и Виктория Синицина покажут свое танго пятыми по счету. В соревновании женщин первую разминку закроет Софья Самодурова, а вторую начнет Елизавета Туктамышева. У мужчин-одиночников вторым по счету выступит Андрей Лазукин, во второй разминке такой же номер и у другого представителя России Александра Самарина.

Двоих российских биатлонистов могут дисквалифицировать по сценарию Васильевой

Российских биатлонистов Максима Буртасова и Алексея Корнева могут дисквалифицировать на два года за пропуск трех допинг-тестов в течении года. Известно, что Буртасов, претендующий на попадание в сборную России на следующий сезон, сдавал пробы с опозданием, что тоже является основанием для получения «флажка». Решение по дисквалификации РУСАДА вынесет завтра, 11 апреля. Это не первый случай за последние два месяца: ранее таким образом попалась Маргарита Васильева.

Волейбольный «Зенит» из Казани сыграет в финале ЛЧ

Казанский волейбольный клуб «Зенит» повторил достижение прошлого года и вышел в финал Лиги чемпионов текущего сезона. В полуфинальном противостоянии была повержена итальянская «Перуджа». В первом матче «Зенит» обыграл соперника со счетом 3:2, ответная встреча в Казани завершилась со счетом 3:1. Соперник по финалу ЛЧ определится в противостоянии польской «Скры» и итальянской «Лубе Чиквитановы».

Ефимова выступит на дистанции 200 м брасс на ЧМ несмотря на невыполнение норматива

Российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла квалифицироваться на чемпионат мира по плаванию в своей коронной дистанции — 200 м брассом. На чемпионате России в Москве она заняла 3 место, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Однако, после заплыва главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что Чикунова вместо ЧМ будет учавстовать в юношеском чемпионате Европы, что позволит Ефимовой выступить в Южной Корее на 20 м брассом.