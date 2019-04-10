Российская пловчиха Юлия Ефимова сможет принять участие в заплыве на 200 метров брассом на чемпионате мира несмотря на то, что она не прошла отбор на чемпионате России по плаванию. Об этом рассказал главный тренер сборной России Сергей Чепик агентству ТАСС.

«Юлия будет участвовать в соревнованиях на дистанции 200 метров на чемпионате мира в связи с тем, что Чикунова в это время будет выступать на юношеском чемпионате Европы», — заявил Чепик, добавив, что у Ефимовой еще есть три месяца на подготовку к главному старту сезона.

Напомним, в заплыве на коронной дистанции 200 метров брассом Юлия Ефимова заняла третье место, уступив более молодым пловчихам Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Для выступления на ЧМ необходимо было занять на национальном первенстве 1 или 2 место.