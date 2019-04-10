Российская экс-фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о карьере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Слова бывшей спортсменки цитирует портал телеканала RT.

Бутырская заявила, что продолжать карьеру Медведевой помогает огромная мотивация, поскольку фигуристка еще не всего успела достичь за время в спорте. «У нас есть пример Каролины Костнер, составлявшей достойную конкуренцию, несмотря на свой почтенный для фигурного катания возраст», — заявила чемпионка мира в женском одиночном катании 1999 года.

«Вместе с Алиной они демонстрируют тот уровень женского фигурного катания, к которому все стремятся», — заключила Бутырская.

Ранее Мария Бутырская высказалась, что не стала бы на месте Загитовой завершать спортивную карьеру после этого сезона даже несмотря на такое количество выигранных титулов.