Российский боец ММА, чемпион UFC в полулегком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, чем не собирается заниматься после окончания спортивной карьеры. Слова бойца прозвучали в прямом эфире телеканал Матч-ТВ.

Нурмагомедов заявил, что о завершении карьеры еще не думал. Планов о переходе в политику у спортсмена нет: «Сейчас я и без политики могу приносить пользу. Я хочу оставаться свободным. Когда ты в политике, тебе надо полностью себя этому посвящать». Далее Хабиб сравнил себя с орлом, одним из символов республики Дагестан: «Знаете, орел должен летать. Он не может сидеть где-то. Сидеть в одном кабинете — мне мало будет. В 8 утра пришел, в 5 вечера ушел… Это мне чуть-чуть скучно».

Напомним, сейчас Хабиб отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку после боя с Конором Макгрегором. Срок отстранения истечет в июле 2019 года.