Пожар на стадионе в Афинах перед матчем между АЕКом и "Аяксом". Фото: Twitter / Casual Mind

Пожар на стадионе в Афинах перед матчем между АЕКом и "Аяксом". Фото: Twitter / Casual Mind

Перед матчем Лиги чемпионов между голландским «Аяксом» и туринским «Ювентусом» произошли столкновения фанатов с полицией. По информации портала telegraf.nl, стычки произошли рядом со стадионом «Аякса» в Амстердаме.

В качестве предматчевого мероприятия фанаты нидерландского клуба хотели устроить «энтраду» — вечеринку ультрас, на которой фанаты поют песни и жгут файеры. Фанатов, имеющих при себе пиротехнику, задерживала полиция. После того, как болельщики начали жечь файеры, на толпу был направлен водомет и пожар потушили.

Помимо этого сегодня в Амстердаме были задержаны 120 фанатов «Ювентуса«. По информации итальянского портала Football Italia, болельщики туринцев имели при себе большое количество запрещенных к проносу на арену предметов: ножи, заточки, пиротехнические файеры, дубинки, газовые баллончики, а также отвертки.