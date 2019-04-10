Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси получил травму в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с английским клубом «Манчестер Юнайтед».

В середине первой сорокапятиминутки матча нападающий испанской команды столкнулся с защитником «МЮ» Крисом Смоллингом, после чего упал на газон и ему потребовалась помощь медиков. Три минуты врачи «Барселоны» пытались остановить кровь из носа: по предварительным данным, Месси могли сломать носовую перегородку. После получения должной помощи Лионель Месси вернулся в игру и завершил тайм. В перерыве аргентинца менять не стали.

Сейчас в матче начался второй тайм, пока «Барселона» ведет со счетом 1:0. На 12 минуте автогол забил защитник «манкунианцев» Люк Шоу. Изначально лайнсмен показал на офсайд, но потом с помощью VAR главный арбитр засчитал гол.