Nevasport предлагает вторую часть рейтинга самых красивых лыжников мира: спортсмены, которые не вошли в первую половину подборки, но имеют также много восторженных поклонников.

Александр Легков, Россия

Александр Легков уже завершил карьеру, но российские лыжные гонки до сих пор ассоциируются именно с его персоной. Легков является олимпийским чемпионом Сочи: в 2014 году он одержал победу в марафоне, подарив невероятные эмоции всем болельщикам страны.

Томас Нортуг, Норвегия

Томас — младший брат знаменитого норвежца Петтера Нортуга. Многие болельщики считают, что он даже привлекательнее и обаятельнее своего звёздного и титулованного родственника. Кстати, у Нортугов есть и третий брат — самый младший, Эван. Он тоже может похвастаться обширной армией поклонниц.

Йоханнес Клэбо, Норвегия

Норвежец Йоханнес Клэбо в этом году выиграл общий зачёт Кубка мира и в целом провёл очень успешный сезон. Спортсмену всего 22 года, но он уже является трёхкратным олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом мира. Но болельщицы восхищаются не только его успехами на лыжне, но и яркой внешностью.

Теодор Петерсон, Швеция

Шведский спринтер Теодор Петерсон по праву находится в числе главных красавчиков мировых лыж. У спортсмена есть поклонницы не только в Швеции, но и во многих других странах. А в своей национальной команде он без сомнений может считаться самым симпатичным и привлекательным.

Никлас Дюрхауг, Норвегия

Очередной норвежец оказался в этом рейтинге не просто так: Никлас Дюрхауг был признан самым сексуальным мужчиной страны по версии журнала «Elle». Спортивные успехи у 31-летнего лыжника тоже имеются: в его активе три медали чемпионатов мира, две из которых — высшего достоинства.