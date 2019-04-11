В первом матче первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус Блю Джекетс» в гостях одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:3.

В составе победителей по шайбе забросили Ник Фолиньо на 30-й минуте, Дэвид Савар на 48-й минуте, Джош Андерсон в меньшинстве на 52-й минуте и Сет Джонс в большинстве на 55-й минуте.

У хозяев отличиться сумели Алекс Киллорн в меньшинстве на 5-й минуте, Антони Сирелли на 12-й минуте и Янни Гурд на 18-й минуте.

Отметим, Артемий Панарин отличился результативной передачей, Никита Кучеров ушел со льда без результативных действий.

Следующий матч команды проведут 13 апреля в Тампе, затем две встречи подряд состоятся в Коламбусе.

Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» заняла первое место в Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмой позиции.