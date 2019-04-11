В первом матче первого раунда Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме одержали домашнюю победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3.

В составе победителей по шайбе забросили Джордан Эберле на 2-й минуте, Брок Нельсон в большинстве на 16-й минуте и Ник Ледди на 53-й минуте. Победный гол забил Джош Бейли на 5-й минуте овертайма.

У гостей отличиться сумели Фил Кессел на 6-й минуте, Евгений Малкин в большинстве на 34-й минуте и Джастин Шульц на 59-й минуте.

Отметим, Евгений Малкин также отличился результативной передачей на Джастина Шульца в конце встречи.

Следующий матч команды проведут 13 апреля в Тампе, затем две встречи подряд состоятся в Питтсбурге.

Напомним, «Питтсбург Пингвинз» заняли шестое место в Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на четвертой позиции.