Советский биатлонист Александр Тихонов поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Тихонов вспомнил дело Эдуарда Стрельцова, который, по словам биатлониста, не совершал этого преступления, а отсидел ни за что.

«А эти сегодня играют немногим лучше, чем я играл в футбол на тренировках. А им платят сумасшедшие деньги, которых они совершенно не заслуживают. И разве это их первое нарушение?» — заявил Тихонов.

Он также отметил, что футболисты не заслуживают такого внимания, которое сейчас есть к этому делу, ему их абсолютно не жалко, и он бы их на пару лет в нормальный трудовой лагерь отправил.

«Может, хотя бы научатся вставать в пять утра, тренироваться и играть, как Пеле. А то все наши клубы повылетали из еврокубков. Это нормально?! А ведь в год на наш футбол тратится 10-12 млрд долларов. Разве наши футболисты заслужили такое финансирование?» — сказал Тихонов, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.