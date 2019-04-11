В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершились заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф.

Так, в Восточной конференции «Милуоки Бакс» встретится с «Детройт Пистонс», «Торонто Рэпторс» сыграет с «Орландо Мэджик», «Филадельфия Сиксерс» сразится против «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» проведет серию с «Индиана Пэйсерс».

В Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет против «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс» встретится с «Сан-Антонио Сперс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» сразится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Хьюстон Рокетс» сыграет с «Ютой Джаз».

Отметим, серии будут длиться до четырех побед, а первые матчи пройдут в ночь на 14 апреля по московскому времени.