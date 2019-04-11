В Ленинградской области на горнолыжном курорте «Снежный» состоится аквашоу Red Bull Jump & Freeze.

Об этом сообщает 78.ru. Отмечается, что мероприятие пройдёт 13 апреля с 13:00 до 16:00 по московскому времени.

Аквашоу Red Bull Jump & Freeze — это экстремальные состязания для сноубордистов и лыжников, которым необходимо съехать со снежного склона прямо в наполненный до краев бассейн, при этом выполнив какой-нибудь невероятный трюк.

Прыжок при этом нужно выполнить в необычном костюме, поскольку судьи оценивают не только трюк, но и креативность образа. Отметим, вход на мероприятие свободный.

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