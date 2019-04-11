Боец ММА и блогер Артем Тарасов поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Вячеслава Дацика, который весит больше него в два раза.

По словам Тарасова, чем меньше продлится бой, тем лучше. Он отметил, тренер говорит ему, что он готов и к длительному поединку, но тренировка — это другое, а в бою он собирается и выступает гораздо сильнее. Тарасов считает, что Дацик — тяжелый соперник, при всем своем образе жизни, той субкультуре и понятиях, которые он несет. Для Тарасова они недопустимы.

«Но он опасный боец, такой драчун по жизни. Хотя он сидел тюрьме, у него есть лишний вес, и разница в весе — два раза. Именно поэтому этот бой интересен», — сказал Тарасов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Боец добавил, что пока не понимает, какой у него план на бой, вернее он не хочет раскрывать карты.

Ранее сообщалось, что 16 апреля Вячеслав Дацик встретится с блогером Артемом Тарасовым. Поединок будет закрытым, а оба бойца получат гонорар за участие. Разница в весе между Дациком и Тарасовым составляет около 70 килограмм, Дацик тяжелее.

Артем Тарасов — боец ММА и ютуб-блогер, на его канале собралось уже более 800 тысяч подписчиков. Он провел за карьеру пять боев и ни разу не проиграл. Дацик за карьеру в смешанных единоборствах имеет в активе пять побед из двенадцати боев.

В феврале Вячеслав Дацик вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за нападение на публичный дом.