На базе СОШ №324 накануне прошли финальные игры соревнований по волейболу среди команд девушек общеобразовательных учреждений Курортного района Санкт-Петербурга.
В соревнованиях принимали участие школы: № 435; № 556; №433; № 466;№ 545; № 324; № 450.
Турнир проводился в 5 дней, игры проходили в спортивных залах общеобразовательных школ №324 и 556.
Итоговые результаты выглядят следующим образом:
1 место – СОШ № 466
2 место – СОШ № 545
3 место – СОШ № 324
4 место – СОШ № 435
5-6 место – СОШ № 556, 433
7 место – СОШ № 450.