В Петербурге в рамках культурного фестиваля «Японская весна» с 13 по 14 апреля состоится турнир по настольной интеллектуальной игре Го на Кубок генерального консула Японии.

Как сообщает официальный сайт спортивного комитета, соревнования пройдут в отеле «Азимут» и примут более 130 участников со всей России, среди которых профессиональные и начинающие игроки. Отмечается, что почетный гость соревнований – генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима.

Турнир включает в себя 6 туров, в день будет проходить по три тура. Регистрация участников состоится 13 апреля в 9:30, далее пройдет открытие и начнутся соревнования.

Отметим, Го – это логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, которая возникла в Древнем Китае от 2 до 5 тысяч лет назад. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах.