В японской Фукуоке началась короткая программа среди женщин в рамках командного чемпионате мира.

Короткая программа у женщин стартовала в 10:35 по московскому времени.

Российскую сборную представляют фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

Всего в турнире участвует шесть сборных: Япония, Канада США, Италия, Франция и Россия. В первой разминке свои программы покажут итальянки Марина Пиредда, Роберта Родеригеро, канадка Ален Шартран, француженки Мэй Беренис Мейте и Лорин Лекавалье. Закроет первую разминку Софья Самодурова.

Вторую разминку начнет Елизавета Туктамышева. После нее на лед выйдут американки Мэрайя Бэлл и Брэйди Теннел, японки Каори Сакамото и Рика Кихира, а также канадка Габриэль Дэйлман.

До выступления девушек в борьбу за трофей включились танцевальные пары.