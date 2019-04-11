Французский танцевальный дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона захватил лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми.

Малую золотую медаль французы выиграли с оценкой 87,31 балла. Российская пара отстает меньше чем на три балла — судьи оценили их выступление на 84,57. Это «сизн бест» для Синицыной и Кацалапова.

Американцы Хаббелл/Донохью технически не со всеми элементами справились — за обе секции танго они получили третий и второй уровни и заняли третье место.

Произвольный танец можно будет увидеть завтра. Сегодня болельщиков в Фукуоке ждут еще короткие программы женщин и мужчин.