Еще один российский спортсмен пал жертвой системы ADAMS. Пятиборец Даниил Главатских был исключен из состава сборной России за непредоставление данных о своем местонахождении.

По словам президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова, соответствующее решение было принято после второго нарушения со стороны Главатских.

«За проступок, совершённый Главатских, не накладывается дисквалификация, он продолжает выступления. Но я принял решение о наказании спортсмена за халатность и разгильдяйство, тем более что подобное нарушение он допускает уже второй раз», — цитирует Аминова сайт организации.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев ожидают решения РУСАДА по делу о пропуске трех допинг-тестов за последний год. Оба биатлониста могут получить дисквалификацию на два года по сценарию Маргариты Васильевой. Участница сборной России в минувшем сезоне получила три предупреждения за пропуск сдачи проб.