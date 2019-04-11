Ирландский боец ММА Конор Макгрегор написал в «Твиттере» очередную отговорку по поводу проигранного Хабибу Нурмагомедову боя.

«Я сломал ступню за три недели до поединка. Но вышел в октагон и нанес последние удары вечера. Ударил брата Хабиба. Я доволен тем, как проходил поединок, и уроком, который извлек. Из своего боя и, что важнее, подготовки к поединку. Время все покажет», – написал Макгрегор.

В последнее время Хабиб и Конор, об еще одном бое которых мечтают многие, наращивают напряжение перепалками в соцсетях. Так, Нурмагомедов назвал Макгрегора ревнивой женой, за что тот оскорбил супругу Хабиба, разместив в своем твиттере фотографию со свадьбы Нурмагомедовых, подписав ее: «Твоя жена — полотенце». В ответ Хабиб уверил Конора, что он не может оставаться в безопасности, оскорбляя чужую религию.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года, дисквалификация Конора уже истекла.