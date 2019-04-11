Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски остался без зубов, забив первую шайбу в ворота «Вегас Голден Найтс» в первом матче серии первого раунда плей-офф.
Pavelski just scored a goal off his face 😳 pic.twitter.com/ipa37ZZWrQ
— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) 11 апреля 2019 г.
После эпизода окровавленный Павелски ушёл в раздевалку, где надел маску и вернулся к началу второго. После матча он рассказал, что лишился нескольких зубов и приобрел пару новых швов во рту.
«Акулы» выиграли со счетом 5:2.
Ранее сообщалось, что в первом матче первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус Блю Джекетс» в гостях одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:3. «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме обыграли «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3.