Петербургская фигуристка Софья Самодурова плохо начала короткую программу на командном чемпионате мира в японской Фукуоке: к тройному флипу не смогла прицепить тройной тулуп.

Затем фигуристка исправилась и к изначально заявленному тройному риттбергеру присоединила тот самый тулуп. Также спортсменка исполнила двойной аксель.

Судьи оценили ее выступление в 68,61 балла. Впереди вторая разминка, которую откроет Елизавета Туктамышева.

Самодурова — самая стабильная российская фигуристка уходящего сезона. Она выиграла чемпионат Европы, обойдя там даже Алину Загитову, а также дебютировала на чемпионате мира, заняв там восьмое место.