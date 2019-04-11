Российская фигуристка Елизавета Туктамышева безошибочно исполнила короткую программу на командном чемпионате мира, прыгнув в том числе тройной аксель.

С него спортсменка, собственно, и начала. Затем прыгнула каскад из двух тройных тулупов, а также тройной лутц.

Судьи оценили выступление Туктамышевой на 80,54 балла, после чего ее тренер Алексей Мишин не смог сдержать слез.

На данный момент она находится на первом месте, впереди еще пять сильнейших фигуристок.

Другая российская фигуристка Софья Самодурова также неплохо стартовала на этих соревнованиях.