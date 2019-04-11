Систему АДАМС многие преподносят как что-то страшное, идущее с запада и призванное дискредитировать наших спортсменов. Nevasport объясняет, почему на деле это просто программа, которая наоборот помогает спортсменам и сотрудникам антидопинговых агентств делать свою работу.

АДАМС – это система антидопингового администрирования и менеджмента. Она помогает Всемирному антидопинговому агентству бороться с допингом. Это целая база данных, расположенная в интернете. Каждому спортсмену, который входит в пул тестирования,приходится заполнять в системе АДАМС информацию о своем местоположении, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент приехать прямо к спортсмену для забора проб.

Спортсмен обязан указывать один час в течение суток, когда инспектор допинг-контроля сможет провести тест, причем час нужно указать в промежутке времени от 5 утра до 23 вечера. Помимо этого, атлет обязан подробно расписать, где он будет в этот момент находиться: город, улица, дом, подъезд, код двери.

Но часто спортсмены забывают о такой формальной процедуре, хотя, как говорит президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, о ней трубят на каждом углу. Три «забыл» — шесть месяцев дисквалификации. Сальников отмечает, бывает такое, что спортсмен не успевает к назначенному времени из-за задержки рейса, а иногда случаются ситуации хуже — спортсмен был в месте назначения, но до дверей допинг-офицеров не допустили, потому что в городе введен специальный режим. Но за такое спортсмену тоже ставят галочку-предупреждение.

Именно в этом кроются проблемы Маргариты Васильевой, которая за год умудрилась трижды пропустить визит допинг-офицеров. По словам самой Маргариты, первый визит она пропустила, потому что «забыла про антидопинговую организацию» и уехала в университет вместо того, чтобы находиться дома в тот час, который она сама отвела для возможного приезда офицеров. О втором пропуске Васильева, по ее словам, вообще не знала, потому что IBU прислал уведомление спустя семь месяцев. Что по третьему тесту, то его биатлонистка пропустила, потому что не смогла разобраться, как в системе АДАМС внести информацию о своем длинном перелете из России в Канаду.

По словам заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, Васильевой всего-то надо было указать в системе, что несколько дней она будет недоступна для тестирования. Это делается в отдельной вкладке с говорящим названием «путешествия». Больше всего Пахноцкую удивляет, что на тот момент у Васильевой уже висело два предупреждения, которые отображаются в системе. И это действительно непонятно — что за равнодушное отношение к своей карьере?

Но не только Васильева стала жертвой АДАМС. Биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев тоже ожидают решения РУСАДА по делу о пропуске трех допинг-тестов за последний год. Если дело Васильевой отложили до конца апреля, то с Буртасовым и Корневым все решится уже 11 числа.

Видимо, истории с биатлонистами так впечатлили спортивных чиновников, что теперь они будут наказывать даже за два пропуска допинг-теста, хотя в регламенте не прописано, что это наказуемо. Но кого это волнует? Точно не президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова, который подписал приказ об исключении Даниила Главатских из состава национальной команды. «Я принял решение о наказании спортсмена за халатность и разгильдяйство», — заявил Аминов.

Все спортсмены, очевидно, сами виноваты, что у них возникли такие проблемы. Это не в системе АДАМС дело, а в них. Раз в квартал вносить данные о себе и потом раз в неделю перепроверять, чтобы не ничего не забыть — не такая уж сверхзадача.