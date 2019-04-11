В СКА ожидается большая партия игроков на выход. А это значит, что в команде должно быть много новичков. Nevasport прошерстил список игроков КХЛ, у которых 30 апреля заканчиваются действующие контракты и отобрал среди них десять человек на предмет возможного усиления СКА.

Дмитрий Кагарлицкий («Динамо»), нападающий, 29 лет

Кагарлицкий в прошедшем сезоне стал четвертым бомбардиром КХЛ, набрав 61 очко и составив устрашающую связку с Вадимом Шипачевым. Воспитанник череповецкого хоккея хорош в большинстве, немаловажно, учитывая возможный уход Гусева, Дацюка и Прохоркина.

Захар Арзамасцев («Салават Юлаев), защитник, 26 лет

Ментально окрепший, мощный защитник давно является кандидатом в сборную России. Арзамасцев способен укрепить оборону армейцев, из которой могут уйти Херсли и Гавриков.

Стефан Да Коста («Автомобилист»), нападающий (центр и правый), 29 лет

Да Коста – элитный нападающий первого звена. Лидер тех клубов, за которые выступает. Несколько лет назад француз составлял ударную связку с Александром Радуловым в ЦСКА, в прошедшем сезоне связывал суперзвено «Автомобилиста» с Доусом и Секстоном. Да Коста способен заменить уходящего из СКА Дацюка.

Егор Аверин («Локомотив»), крайний нападающий, 29 лет

Аверин засиделся в Ярославле, за который играет уже почти 7 лет. Крепкий кандидат в сборную России — для того, чтобы выйти на новый уровень не хватает пробы в одном из главных в топ-клубах России.

Андрей Локтионов («Локомотив»), центральный нападающий, 28 лет

Локтионов не раз претендовал на то, чтобы перейти в СКА – его активно зазывал в Питер Илья Ковальчук, с которым они играли в «Нью-Джерси». Учитывая дефицит центрфорвардов на рынке, Локтионов может быть для СКА довольно лакомым куском.

Егор Коршков («Локомотив»), крайний нападающий, 22 года

Высоченный нападающий сверкнул на МЧМ-2016, а сейчас его карьера в Ярославле топчется на месте. СКА для Коршкова – возможность снова перезапустить карьеру.

Дмитрий Кугрышев («Салават Юлаев»), крайний нападающий, 29 лет

Некогда постоянный участник молодежных чемпионатов мира успел поиграть почти за все топ-клубы страны, но в СКА еще не был. Типичный бомбардир, способный усилить два верхних звена питерского клуба.

Иван Телегин (ЦСКА), крайний нападающий, 27 лет

Телегин как-то едва не перешел в СКА – в эпоху Олега Знарка. Лучший выбор для 3-го и 4-го звена, нападающий, способный залезть под кожу сопернику. Вот только заполучить его будет непросто.

Владимир Ткачев 1993 («Ак Барс»), крайний нападающий, 25 лет

Не путать с более молодым Владимиром Ткачевым, у которого тоже день рождения 5 октября и который уже играл за СКА. Побороться за игрока сборной России будет отличным шагом для руководства СКА. Нападающий явно засиделся в оборонительных схемах Зинетулы Билялетдинова в «Ак Барсе» и в более наступательном хоккее способен выйти на более серьезный уровень.

Илья Михеев («Авангард»), крайний нападающий, 24 года

Один из лучших бомбардиров КХЛ, нападающий сборной России – желаемый объект для любого клуба КХЛ. Вот только «Авангард» не захочет отпускать своего воспитанника, если только это не НХЛ.