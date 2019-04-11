Биатлонист российской сборной Евгений Гараничев рассказал «Тюменской арене» о разнице между спортивными нагрузками футболистов и биатлонистов.

«Начинают включаться другие группы мышц. Если не разомнёшься, начинает болеть пах. У меня было такое в прошлом году. Так что уже, зная об этом, ты пытаешься все эти мышцы размять как следует», — рассказал Гараничев.

Футбольный матч биатлонистов Тюменской области проходил в честь завершения сезона. Выиграла команда Гараничева, с которым играли Дмитрий Елхин, Яков Сезёмов, Олег Колодийчук, Сергей Баландин и братья Печёнкины. Итоговый счет встречи составил 10:4.

Напомним, на чемпионате мира в Эстерсунде-2019 Евгений Гараничев завоевать медали не сумел. В спринте он стал 19-м, в преследовании занял 9-ю позицию, проиграв медаль из-за лишнего штрафного круга, в индивидуальной гонке показал 7-й результат, а в заключительном масс-старте он стал 16-м, допустив 4 промаха на последнем огневом рубеже.

В командных гонках Гараничев участия не принимал.