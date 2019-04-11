В японской Фукуоке на командном чемпионате мира World Team Trophy стартовали соревнования у мужчин-одиночников.

Соревнования начались в 12:40 по московскому времени.

В списке участников заявлено 12 спортсменов из 6 стран. В первой разминке выступит российский фигурист Андрей Лазукин. Он поехал на турнир вместо заболевшего Михаила Коляды. Помимо этого свои программы в первой шестерке откатают французы Адам Сиао Хим Фа и Кевин Эймоз, итальянец Даниэль Грассль, канадец Нам Нгуен и японец Кейджи Танака.

Вторую разминку откроет итальянец Маттео Риццо, затем на лед выйдет представитель сборной России Александр Самарин, вслед за ним выступит канадец Киган Мессинг. Последними откатают программы японец Шома Уно и два американца Винсент Чжоу и Нейтан Чен.

Отметим, выступления мужчин завершат первый соревновательный день в Фукуоке.

Ранее французский танцевальный дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона захватил лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми.