Японская фигуристка Рика Кихира поставила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании. Дело было на командном чемпионате мира, проходящем в японской Фукуоке.

Кихира схватила за свой прокат невероятные 83,97 балла (48,17 из них за технику). Фигуристка показала тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной лутц.

Ранее достижение было 82,51 балла, которое поставила она же в Финале Гран-при в декабре 2018 года в Ванкувере.

Второй результат после короткой программы показал россиянка Елизавета Туктамышева. Она безупречно справилась со своей программой и к сентиментальной радости Алексея Мишина показала результат 80,54 балла. На третьей позиция по короткой программы идет японка Каори Сакамото (76,95).

Еще одна россиянка Софья Самодурова находится на шестой строчке с результатом 68,61.