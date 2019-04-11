Украинский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка может покинуть свой нынешний клуб.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, вероятный уход футболиста из немецкой команды он уже обсудил со своим ближайшим окружением. Отмечается, что «Шальке» не будет удерживать украинца.

Ранее сообщалось, что Коноплянку и еще несколько игроков «Шальке» выставили на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». После этого случая у футболиста произошло недопонимание с главным тренером немецкого клуба Доменико Тедеско.

В текущем сезоне 29-летний украинец сыграл 20 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Также в СМИ сообщалось, что Коноплянка может стать игроком «Бешикташа».

Ранее Коноплянка признался, что ему не хватает в составе национальной сборной защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Напомним, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевчекно не вызвал футболиста на матчи отборочного турнира Евро-2020.