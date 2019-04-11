"Самара Арена" перед игрой "Крыльев советов" и ЦСКА. Фото: https://www.instagram.com/samara_2018/

"Самара Арена" перед игрой "Крыльев советов" и ЦСКА. Фото: https://www.instagram.com/samara_2018/

Финальный матч нынешнего розыгрыша Олимп — Кубка России пройдет на стадионе «Самара Арена». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, финальная игра пройдет 22 мая 2019 года. Действующим обладателем трофея является «Тосно», который был расформирован в 2018 году.

Напомним, в первых полуфинальных матчах Кубка России московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в рамках матча 1/2 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе железнодорожников отличились Антон Миранчук и Иван Новосельцев, который забил в свои ворота. У «Ростова» забили Роман Еременко и Ивелин Попов.

В параллельном матче «Урал» победил «Арсенал» с минимальным счетом — 1:0. Победный гол на счету Андрея Панюкова.

«Самара Арена» рассчитана на 44918 зрителей. Стадион принял четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018, а также игру 1/8 финала турнира и четвертьфинал.