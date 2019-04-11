Олег Знарок приходит в «Спартак». Контракт еще не подписан, но уже вот-вот. Следующий сезон в КХЛ будет жарким.

Говорят, «под Знарка» в «Спартаке будет существенно расширен бюджет. В этом легко сомневаться: последнее время деньги «Спартаку» давали структуры подконтрольные Ротенбергам и Тимченко. А это СКА.

Но СКА выгодно иметь сильный «Запад». Финал с ЦСКА слегка утомил, да и как-то просто московский клуб до него доходит. Нужно попробовать потрепать армейцев мощным дерби ЦСКА-«Спартак». Глядишь, и в финале конференции с ними будет попроще.

На самом деле, Знарку бюджет не нужен. Это идеальный тренер для работы со средним бюджетом – с составом, где общий уровень игроков примерно равный, а в наличии не больше двух звезд.

Лучшие команды Знарка – ХК МВД, московское «Динамо» и сборная России-2014 как раз и владели подобным набором хоккеистов. С первыми он выходил в финал Кубка Гагарина. Со вторыми дважды подряд выигрывал Кубок. А с третьими побеждал на чемпионате мира, практически не имея в составе игроков НХЛ.

Знарок умеет сплотить хоккеистов ради единой цели. А также владеет системой. Все команды Знарка играют одинаково. Главное качество его команд – каждый игрок каждого звена знает, что ему делать на площадке в каждый момент времени. Чем меньше игровой потенциал игрока, тем меньше он играет за счет импровизации и тем больше выполняет тренерское задание.

Команды Знарка бесстрашны, они залезают под кожу и никогда не останавливаются. За это лето Знарок, в штаб которого наверняка войдет и Харрис Витолинш, создаст новый «Спартак». Он будет успешно играть на Западе и серьезно потреплет нервы не только «Динамо» и «Йокериту», но и двум армейским клубам.