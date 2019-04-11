Петербургский СКА уступил московскому ЦСКА и завершил выступление в Кубке Гагарина на этапе полуфинала. Nevasport решил выяснить, за кого будут переживать наши читатели в финале — за ЦСКА или за «Авангард».



Напомним, петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому ЦСКА в седьмом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина. Итоговый счет в матче 3:1. Эта победа позволила ЦСКА пройти в финал Кубка Гагарина. В первом раунде команда Ильи Воробьёва обыграла московский «Спартак», счет в серии 4-2. Во втором раунде был повержен ярославский «Локомотив» — 4-1.

Соперником московских армейцев по финальной серии станет омский «Авангард» — ранее омичи победили «Салават Юлаев», забросив единственную и победную шайбу в третьем по счету овертайме.

Первый финальный матч между «Авангардом» и ЦСКА состоится 13 апреля, в субботу.