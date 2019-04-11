Потерпевший от избиения компании Александра Кокорина и Павла Мамаева водитель Виталий Соловчук дал показания в суде. По его словам, он не употреблял агрессивных выражений по отношению к компании.

К Соловчуку в машина села девушка, которую он, по его словам в суде, вежливо и культурно попросил покинуть автомобиль. Далее в его машина попала бутылка, он вышел спросить, кто кинул бутылку, после чего в сторону Соловчука посыпались оскорбления.

Соловчука спросили — проявлял ли он агрессию.

«Я говорил спокойно и тихо. Никаких выражений не употреблял. Я стоял с водительской двери и обходил автомобиль спереди», — отметил Соловчук.

Напомним, сегодня третий день заседания суда по делу Кокорина и Мамаева. Потепевший Соловчук — первый опрошенный за день.