Потерпевший в драке 8 октября водитель Виталий Соловчук дал показания в суде. На заседании он рассказал, как по его мнению, все было. Вот главные тезисы из его рассказа.

Неизвестная девушка села в его машину, и он попросил ее выйти. Та не уходила и просила погреться. Он вежливо и культурно просил ее выйти еще раз.

В машину прилетел какой-то стеклянный предмет. Соловчук подумал, что это бутылка, которую кинула компания Кокорина и Мамаева. Он вышел из машины, чтобы спросить: «Кто кинул бутылку»?

«Петухом» Соловчук никого из компании не называл. При этом на суде он сказал, что знает, что это оскорбительное слово.

Соловчука били, по его словам, около десяти минут. Руками, а когда он упал — ногами. Попадали в голову и в тело.

Ему давали жизненные напутствия, в том числе Александр Кокорин, говоривший ему как надо себя вести. В самом конце Соловчуку показалось, что Кокорин кричал ему, чтобы тот не вздумал обращаться в полицию.

Девушка из компании пыталась закрывать телом Соловчука, но ее оттолкнули со словами: «Отвали, не мешай».

Итогом избиения стало сотрясение и сломанный нос. Последний сломал Павел Мамаев — ударом ногой в лицо. Также Мамаев виноват в разрыве крестообразных связок колена Соловчука, когда опрокинул его ударом ногой.

Удары также наносили Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Последний ударил дважды рукой, уже после избиения ногами.