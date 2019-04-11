Сегодня проходит третий день заседания Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Все участники процесса были эвакуированы из-за подозрений, что в здании бомба.

«Только нас оставьте», — отреагировал на новость об эвакуации Павел Мамаев.

Проверка на взрывное устройство займет около часа. Всех попросили отойти подальше от здания.

Отметим, что участники процесса успели выслушать потерпевшего водителя Виталия Соловчука, который подчеркнул, что не оскорблял никого из покушавшихся на его здоровье подсудимых.