Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итог своему выступлению в короткой программе на командном чемпионате мира. Туктамышева четко исполнила тройной аксель, сделала каскад из тройных тулупов и тройной лутц. По итогам программы она насобирала 80,54 балла, что является личным рекордом петербуженки.

Туктамышева отметила, что приехала сюда прямо с шоу Stars on ice, поэтому подготовку нельзя было назвать стандартной.

«Я была более раслабленной. Это последнее соревнование в сезоне, и у меня было ощущение, что я еще не показала всего, что хотела показать. Надеюсь также хорошо откатать и произвольную программу», — приводит слова Туктамышевой Golden Skate.

После короткой программы Туктамышева идет второй, уступая лишь японке Рике Кихире, которая набрала за свой прокат 83,97 балла, установив новый мировой рекорд.