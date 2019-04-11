Федерация футбола Испании дисквалифицировала форварда «Атлетико» Диего Косту на 8 игр чемпионата Испании.

Первые четыре матча испанец бразильского происхождение пропустит из-за оскорбления судьи есуса Хиля Мансано во время игры 31-го тура с «Барселоной» (0:2). Еще столько Диего Коста получит за то, что схватил судью за руку уже после того, как был удален с поля. Помимо этого Коста оштрафован на шесть тысяч евро, а «Атлетико» выплатит штраф в 2,8 тысячи евро.

Таким образом, Коста больше не сыграет с текущем сезоне чемпионата Испании.

Напомним, Диего, был удален за то, что дважды крикнул в адрес судьи оскорбление, где упоминается матч арбитра.