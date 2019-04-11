Жена российского экс-фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о том, что их шестилетний сын Александр зарабатывает благодаря рекламе.

По словам Рудковской, их с Евгением сын уже заработал около десяти миллионов рублей. Она отметила, что есть итальянское агентство, которое представляет его интересы в Италии, а также агенты, которые занимаются его интересами в Америке и во Франции. Она добавила, что у него уже есть рекламные контракты.

Отметим, сын Рудковской и Плющенко тоже занимается фигурным катанием.

Ранее сообщалось, что сын двукратного олимпийского чемпиона разучивает программу под музыку Эдвина Мартона. Плющенко-старший опубликовал у себя в «Инстаграме» видео с тренировки и сообщил, что для Саши ставится новая программа, с которой он будет выступать в Азии.

Напомним, ранее стало известно, что сыну Плющенко не рекомендовали выступать в Европе и Азии с программами на музыку Джексона. Это произошло после того, как на экраны вышел скандальный фильм «Покидая Неверленд», в котором Джексон обвиняется в педофилии.