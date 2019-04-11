Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

На второй позиции оказался его соотечественник Винсент Чжоу, третьим стал представитель Японии Сома Уно.

Отметим, россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин продемонстрировали 5-й и 12-й результаты соответственно.

Ранее японская фигуристка Рика Кихира поставила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании. Второй результат после короткой программы показал россиянка Елизавета Туктамышева. Она безупречно справилась со своей программой и показала результат 80,54 балла. На третьей позиция по короткой программы идет японка Каори Сакамото (76,95).

Также французский танцевальный дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона захватил лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми.